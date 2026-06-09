Более 250 пилотов стартуют на втором этапе RDRC на автодроме в Быкове
13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быкове состоится второй этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, на старт выйдут более 250 пилотов на автомобилях и мотоциклах.
Первый этап завершился с неожиданными результатами сразу в нескольких категориях. Новички потеснили фаворитов, а некоторые пилоты показали лучшие достижения в карьере. Уровень конкуренции вырос во всех классах.
В рамках каждого этапа RDRC проходят заезды нескольких серий. Каждая включает несколько классов, чтобы каждый мог подобрать категорию под собственные технические возможности и гоночные навыки.
На первом этапе непогода не позволила провести фестиваль Russian Weekend Drags. Организаторы планируют утроить мероприятие в ближайшие выходные, чтобы зрители смогли насладиться мощью заокеанского автопрома.
«На территории автодрома болельщиков ждут комфортные трибуны и премиум зона, ресторанный дворик, большая парковка. Для маленьких гостей откроют детский городок с аниматорами, качелями и батутом, где можно оставить ребёнка на целый день. Также в программе – дрифт- или дрэг-такси, автограф-сессия пилотов RDRC», – рассказали в министерстве.Весь день будет открыт доступ в зону технического парка, где можно сфотографироваться со всеми машинами, участвующими в соревнованиях, взять автографы у пилотов.