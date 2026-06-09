Подмосковная тхэквондистка Бекулова завоевала медаль на турнире в Германии

09 июня 2026, 12:24

оригинал Милана Бекулова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Милана Бекулова из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по тхэквондо «Кубок президента — Европа 2026». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 4 по 7 июня в немецком городе Нюрнберг, в них приняли участие сильнейшие спортсмены со всего мира.





«Воспитанница областного Центра олимпийских видов спорта Милана Бекулова выступала в весовой категории до 46 килограммов. В финале она уступила венгерской спортсменке. А третье место заняли представительницы Италии и Израиля», — говорится в сообщении.