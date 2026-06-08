На старт второго велозаезда Gran Fondo в Волоколамске вышли 2000 участников
В Волоколамском муниципальном округе состоялся второй старт нового сезона серии Gran Fondo Russia. Участниками стали около 2000 велосипедистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсменам предложили классические дистанции 30, 60 и 100 километров. Заезды, в том числе и детские, прошли на автодроме Moscow Raceway.
Результаты соревнований доступны на сайте Gran Fondo Russia.
Первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race состоялся 31 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе и собрал более 350 участников.
Всего в новом сезоне запланировано пять стартов серии. После Волоколамска заезды Gran Fondo Russia примут Можайск 14 июня, Серпухов 23 августа и Руза 20 сентября. По итогам всех этапов участники заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 километров в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» разыграют главный трофей серии – Кубок Gran Fondo Московской области.
Gran Fondo Russia – крупнейшая в стране серия любительских шоссейных велозаездов, существующая более 10 лет. Гравийная гонка сочетает элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, соединяя скорость шоссейного велосипеда с возможностью свободной езды по пересечённой местности.
Узнать маршрут и правила участия, а также пройти регистрацию можно на сайте Gran Fondo Russia.
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