На старт второго велозаезда Gran Fondo в Волоколамске вышли 2000 участников

08 июня 2026, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Волоколамском муниципальном округе состоялся второй старт нового сезона серии Gran Fondo Russia. Участниками стали около 2000 велосипедистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.