Подмосковные школьники выиграли награды всероссийской олимпиады по робототехнике
Ученики школ Московской области завоевали четыре награды на Открытой всероссийской олимпиаде по робототехнике «От кода – к взлёту». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Школьники из Подмосковья добились успеха в двух категориях: «Мобильные роботы» и «БПЛА».
«Лучшим в номинации «Мобильные роботы» стал одиннадцатиклассник Ярослав Холунов из школы №8 Пушкинского округа. А призовые места в этой категории заняли ученик 11 класса школы №1 в Раменском округе Максим Воронков и десятиклассник из балашихинской школы №3 Михаил Кухаркин», — говорится в сообщении.А в категории «БПЛА» награду завоевал одиннадцатиклассник Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном Андрей Дятлов.
Всего в олимпиаде приняли участие свыше 400 школьников из 26 российских регионов.