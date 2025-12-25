Подмосковные школьники выиграли награды всероссийской олимпиады по робототехнике

25 декабря 2025, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученики школ Московской области завоевали четыре награды на Открытой всероссийской олимпиаде по робототехнике «От кода – к взлёту». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





Школьники из Подмосковья добились успеха в двух категориях: «Мобильные роботы» и «БПЛА».





«Лучшим в номинации «Мобильные роботы» стал одиннадцатиклассник Ярослав Холунов из школы №8 Пушкинского округа. А призовые места в этой категории заняли ученик 11 класса школы №1 в Раменском округе Максим Воронков и десятиклассник из балашихинской школы №3 Михаил Кухаркин», — говорится в сообщении.