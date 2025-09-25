Более 27 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая
С начала сезона более 27 тысяч человек прокатились по речным маршрутам Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Больше всего пассажиров было в Лыткарине — около 13 тысяч. В Серпухове речным транспортом воспользовались порядка 11 тысяч жителей и гостей города, а в Коломне — свыше 3,4 тысячи.
В Коломне теплоход «Москва-108» ходит от причала «Бочманово» до «Притыки». Длина маршрута — 24 километра, в пути пассажиры проводят полтора часа. В Серпухове теплоход «Зуша» перевозит людей от причала «Серпухов» до «Садов» — всего четыре километра за 40 минут.
В Лыткарине курсирует катер «Стриж». Он преодолевает 800 метров от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское всего за пять минут.
Рейсы в Коломне и Серпухове будут выполнять до 30 сентября, а в Лыткарине катер продолжит ходить до 20 ноября. Оплатить поездку можно наличными, банковской картой или картой «Стрелка».
Читайте также: