Более 27 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая

25 сентября 2025, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала сезона более 27 тысяч человек прокатились по речным маршрутам Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.