Достижения.рф

Более 27 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала сезона более 27 тысяч человек прокатились по речным маршрутам Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.



Больше всего пассажиров было в Лыткарине — около 13 тысяч. В Серпухове речным транспортом воспользовались порядка 11 тысяч жителей и гостей города, а в Коломне — свыше 3,4 тысячи.

В Коломне теплоход «Москва-108» ходит от причала «Бочманово» до «Притыки». Длина маршрута — 24 километра, в пути пассажиры проводят полтора часа. В Серпухове теплоход «Зуша» перевозит людей от причала «Серпухов» до «Садов» — всего четыре километра за 40 минут.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Лыткарине курсирует катер «Стриж». Он преодолевает 800 метров от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское всего за пять минут.

Рейсы в Коломне и Серпухове будут выполнять до 30 сентября, а в Лыткарине катер продолжит ходить до 20 ноября. Оплатить поездку можно наличными, банковской картой или картой «Стрелка».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0