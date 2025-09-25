Движение на двух переездах в Подмосковье ограничат с 30 сентября

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 30 сентября в Подмосковье введут ограничения движения на двух железнодорожных переездах в Ступино и Одинцово. Работы проведут для обеспечения безопасности движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Переезд на участке Усады-Окружные - Малино (автодорога 46H-11639) закроют 30 сентября и 1 октября с 9:00 до 16:00. Объезд организуют через переезд у станции Малино.
В Одинцовском округе, у деревни Жуковка, 1 и 2 октября с 9:00 до 23:00 движение будет реверсивным по одной полосе. С 23:00 1 октября до 6:00 2 октября переезд закроют. Объезд — через Подушкинское и Красногорское шоссе.