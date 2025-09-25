Движение на двух переездах в Подмосковье ограничат с 30 сентября

25 сентября 2025, 13:43

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 30 сентября в Подмосковье введут ограничения движения на двух железнодорожных переездах в Ступино и Одинцово. Работы проведут для обеспечения безопасности движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.