В Подмосковье отремонтировали 130 муниципальных дорог

25 сентября 2025, 13:59

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье завершили капитальный ремонт 130 муниципальных дорог общей протяжённостью свыше 70 км. Работы продолжаются ещё на 53 участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Наибольший объём работ выполнили в городском округе Кашира, где привели в порядок 34 дороги длиной 14 км. Это улучшило транспортную доступность для около 40 тысяч жителей. Как отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, программа была сформирована по принципу потребности.

«Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги значительно преобразились — на многих из них появились и новые тротуары, что значительно повысило комфорт жителей и транспортную доступность населённых пунктов региона», — отметил он