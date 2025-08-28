Более 270 ступинцев в следующем году переедут из аварийного жилья в новый дом
Андрей Воробьёв побывал на стройплощадке 17-этажного дома на ул. Чайковского в ступинском микрорайоне Центральный. Туда в следующем году из аварийного жилья переедут 277 жителей. Губернатор Московской области проверил, как идут работы и встретился с будущими новосёлами.
«Всех, кто живёт в безнадёжно устаревшем жилье, мы стараемся переселить по президентской программе. Хотим убедиться, что дом строится, работы идут в срок. В декабре планируем ввести его в эксплуатацию, затем начнётся внутренняя отделка. Главная задача – в конце первого полугодия 2026 года приступить к выдаче ключей», – сказал глава региона.Он напомнил, что в Ступине много современных промышленных предприятий.
«Компании ищут специалистов, рабочие места есть, и нам нужно строить новое качественное жильё, в том числе там, где раньше располагались бараки. Ведём эту работу и для того, чтобы расселить следующую очередь, и чтобы дать возможность переехать в наш любимый город инженерам, врачам и учителям», – сказал Воробьёв.
Строительная готовность дома сейчас превышает 70%. На стройплощадке работают 76 человек. Завершены монолитные работы, заканчивается прокладка канализации и водоснабжения. Идёт подключение инженерных сетей.
На первом этаже разместятся магазины и объекты сферы услуг. Во дворе обустроят парковку, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с беседками и скамейками. В шаговой доступности уже есть необходимая инфраструктура – школа, детсад и поликлиника.
Администрация округа закупает в новом МКД 154 готовые квартиры с отделкой из 256. Туда переедут жильцы аварийных домов на улицах Андропова, Кирова, Крупской, Молодёжной и Некрасова. Эти дома были признаны таковыми после 2017 года.
Всего в программу расселения вошли 28 домов, где проживают более 1 тыс. человек.
В новый дом на ул. Чайковского из аварийного жилья на ул. Молодёжной в следующем году переедет с семьёй Татьяна Денежкина.
«У нас старый двухэтажный дом, и эта программа – подарок судьбы. Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде. Мы посмотрели будущую однокомнатную квартиру, ждём ключей. Здорово, что рядом с новым домом есть школа, садик, всё, что нужно», – поделилась Татьяна.Также в округе было 40 аварийных домов, признанных аварийными до 2017 года, где проживали 679 человек. Сегодня программа выполнена.
В этом году в Московской области планируется переселить из аварийного жилья больше 10 тыс. человек. С начала года новоселье уже справили 6,6 тыс. жителей.
Один из способов переселения – жилищный сертификат. На основании этого документа можно оплатить покупку нового жилья за счёт государства. Воспользоваться сертификатом могут люди, дома которых признаны аварийными и включены в госпрограмму.
Право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу. Реализовать свое право на приобретение жилья необходимо до 14 ноября этого года.