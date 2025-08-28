Более 270 ступинцев в следующем году переедут из аварийного жилья в новый дом

28 августа 2025, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв побывал на стройплощадке 17-этажного дома на ул. Чайковского в ступинском микрорайоне Центральный. Туда в следующем году из аварийного жилья переедут 277 жителей. Губернатор Московской области проверил, как идут работы и встретился с будущими новосёлами.







«Всех, кто живёт в безнадёжно устаревшем жилье, мы стараемся переселить по президентской программе. Хотим убедиться, что дом строится, работы идут в срок. В декабре планируем ввести его в эксплуатацию, затем начнётся внутренняя отделка. Главная задача – в конце первого полугодия 2026 года приступить к выдаче ключей», – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Компании ищут специалистов, рабочие места есть, и нам нужно строить новое качественное жильё, в том числе там, где раньше располагались бараки. Ведём эту работу и для того, чтобы расселить следующую очередь, и чтобы дать возможность переехать в наш любимый город инженерам, врачам и учителям», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«У нас старый двухэтажный дом, и эта программа – подарок судьбы. Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде. Мы посмотрели будущую однокомнатную квартиру, ждём ключей. Здорово, что рядом с новым домом есть школа, садик, всё, что нужно», – поделилась Татьяна.