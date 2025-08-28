Новая школа в ступинском квартале «Надежда» готова к открытию 1 сентября
В новую школу в Ступине 1 сентября пойдут более 600 учащихся. Она войдёт в состав образовательного комплекса СОШ №8. Готовность объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Можно построить красивую, просторную школу со всем необходимым оборудованием, но главное – это учителя. Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение было единой командой, дающей качественное образование. Я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим. Рад, что всё готово к открытию. Ко Дню знаний мы также провели капремонт лицея №2 по президентской программе», – сказал глава региона на встрече с педагогами.Ввод нового трёхэтажного учебного корпуса в квартале «Надежда» разгрузит лицей №1, школы №5 и №8. Там разместятся 22 класса. Для школьников будут проводить занятия по компьютерному моделированию и робототехнике.
«Мы с нетерпением ждём открытия, так как в действующем здании школы №8 во вторую смену обучаются более 470 ребят. Новая школа великолепно оснащена. Учителя посмотрели кабинеты, оборудование и были в полном восторге. В каждом классе есть интерактивная панель, у каждого школьника – индивидуальная парта. Первые, пятые, седьмые классы у нас будут математические, а шестой, десятый и одиннадцатый – инженерные. Таким образом, новая школа будет решать задачу подготовки будущих инженеров. Педагогический коллектив полностью укомплектован, есть и молодые специалисты», – поделилась директор школы №8 Наталья Солдатова.
Здание площадью 11 тыс. кв. м разделено на два блока – для начальной и старшей школы, каждый с отдельным входом. Помимо учебных классов, предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортзала, библиотека, столовая и медицинский блок. Корпус адаптирован для маломобильных людей. На территории оборудовали спортивную и детскую площадки. Жители смогут бесплатно тренироваться там в свободное от уроков время в рамках регионального проекта «Открытый стадион».
«Эта школа нашла меня сама. У меня было целевое обучение, и первое предложение после выпуска поступило как раз от директора Натальи Александровны. Очень нравится здесь работать. В новом здании – хорошие классы, собрана большая дидактическая база. Я как молодой специалист ежемесячно получаю дополнительные выплаты», – рассказала учитель математики Юлия Горлова.Обсудили и внедрение в образование искусственного интеллекта. Учителя рассказали, что уже тестируют цифрового помощника «Ассистент преподавателя» от Сбера.
«Наша задача – сэкономить время учителя, помочь справиться с большой нагрузкой. Рассчитываем, что искусственный интеллект будет хорошим помощником – например, в подготовке к урокам, которая занимает продолжительное время», – отметил губернатор.
Новая школа в квартале «Надежда» построена по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ранее стало известно, что к 1 сентября в Подмосковье откроют 26 новых и 57 отремонтированных школ.