Губернатор Подмосковья Воробьёв проверил ход модернизации теплосетей в Ступине

28 августа 2025, 13:41

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Масштабный проект по модернизации системы теплоснабжения реализуется в городском округе Ступино. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Всего в текущем году в округе должны построить и отремонтировать пять котельных, два центральных тепловых пункта и двенадцать участков теплосетей. Глава региона осмотрел участок на пересечении улиц Горького и Куйбышева.





«Сегодня мы инспектируем объекты теплоснабжения, которые модернизируются. Важно убедиться, что большая программа, которая реализуется в Ступине, идёт в соответствии со сроками», — отметил Андрей Воробьёв.

«Везде наблюдались прорывы, всё текло. Такая труба не могла дальше работать. Поэтому сейчас мы положим здесь новую, это будет абсолютно новый канал с монолитными камерами больших габаритов, которые легко обслуживаются», — сказал заместитель гендиректора компании-подрядчика Вячеслав Соколов.