Губернатор Подмосковья Воробьёв проверил ход модернизации теплосетей в Ступине
Масштабный проект по модернизации системы теплоснабжения реализуется в городском округе Ступино. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Всего в текущем году в округе должны построить и отремонтировать пять котельных, два центральных тепловых пункта и двенадцать участков теплосетей. Глава региона осмотрел участок на пересечении улиц Горького и Куйбышева.
«Сегодня мы инспектируем объекты теплоснабжения, которые модернизируются. Важно убедиться, что большая программа, которая реализуется в Ступине, идёт в соответствии со сроками», — отметил Андрей Воробьёв.Длина участка модернизируемой теплотрассы на улице Горького составляет 920 метров. Трубы здесь были уложены в 60-х годах прошлого века и полностью выработали свой ресурс.
«Везде наблюдались прорывы, всё текло. Такая труба не могла дальше работать. Поэтому сейчас мы положим здесь новую, это будет абсолютно новый канал с монолитными камерами больших габаритов, которые легко обслуживаются», — сказал заместитель гендиректора компании-подрядчика Вячеслав Соколов.Он добавил, что ввод обновлённого трубопровода в эксплуатацию будет проходить в несколько этапов. Первый состоится после 5 сентября, второй — 15-20 сентября. А до конца октября на месте работ завершат благоустройство.
Модернизация теплоснабжения в округе Ступино будет проходить и в 2026-27 гг. На этот период запланировано 21 мероприятие, включая строительство девяти блочно-модульных котельных и трёх участков теплосетей, а также ремонт семи участков и реконструкцию ещё двух.