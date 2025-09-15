Более 270 тыс. человек привились от гриппа в Подмосковье

15 сентября 2025, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области активно проходят вакцинацию от гриппа. Прививки сделали свыше 270 тысяч человек, 170 тысяч из них— взрослые. Всего в этом году планируют сделать более 3,3 млн вакцинаций, отметили в Минздраве региона.





