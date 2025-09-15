Более 270 тыс. человек привились от гриппа в Подмосковье
Жители Московской области активно проходят вакцинацию от гриппа. Прививки сделали свыше 270 тысяч человек, 170 тысяч из них— взрослые. Всего в этом году планируют сделать более 3,3 млн вакцинаций, отметили в Минздраве региона.
Вакцинацию проводят в поликлиниках, ФАПах и мобильных пунктах, которые работают в самых оживленных местах — на городских площадях, вблизи торговых центров, автовокзалов и железнодорожных станций.Как записаться на прием?
Для защиты от вируса используют современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Перед процедурой врач проверяет отсутствие противопоказаний.
Для защиты от вируса используют современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Перед процедурой врач проверяет отсутствие противопоказаний.
На портале «Здоровье»;
По телефону 122;
С помощью Telegram-бота «Денис»;
Через инфомат.