Жители Подмосковья стали в 3 раза чаще обращаться к врачам онлайн
В Московской области с начала года провели более 3,5 миллионов телемедицинских консультаций — это в 3,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Онлайн-консультации доступны взрослым, детям и беременным женщинам. Такой формат помогает избежать лишних визитов в поликлинику — обратиться к врачу можно из любого удобного места, где есть интернет.
На онлайн-приёме врач может:
продлить электронный рецепт на льготный препарат;
проконсультировать по итогам анализов и диспансеризации;
скорректировать лечение.
Запись на консультацию доступна после первичного очного визита к врачу. Сделать это можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал «Госуслуги.Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или прямо у лечащего врача.