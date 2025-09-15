Жители Подмосковья стали в 3 раза чаще обращаться к врачам онлайн

15 сентября 2025, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области с начала года провели более 3,5 миллионов телемедицинских консультаций — это в 3,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Минздраве Подмосковья.





