В Жуковском провели занятие для волонтёров по оказанию первой помощи

15 сентября 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Лекцию и практическое занятие по оказанию первой помощи провели для участников движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском аварийно-спасательном отряде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, который ежегодно отмечается во вторую субботу сентября.





«Волонтёрам рассказали, как устроена работа аварийно-спасательного отряда, провели лекцию и практикум, а также показали инструменты и дали примерить экипировку», — говорится в сообщении.