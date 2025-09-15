В Жуковском провели занятие для волонтёров по оказанию первой помощи
Лекцию и практическое занятие по оказанию первой помощи провели для участников движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском аварийно-спасательном отряде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, который ежегодно отмечается во вторую субботу сентября.
«Волонтёрам рассказали, как устроена работа аварийно-спасательного отряда, провели лекцию и практикум, а также показали инструменты и дали примерить экипировку», — говорится в сообщении.Все участники оценили занятие как очень полезное.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, выдачу грантов, консультации по открытию и ведению дел НКО, помощь в организации мероприятий, а также методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.