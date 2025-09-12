В Подмосковье с начала года заработали 59 новых рентген-аппаратов

12 сентября 2025, 13:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

59 новых рентген-аппаратов поступили в больницы и поликлиники Московской области с начала текущего года. Сегодня такой аппарат заработал и в стационаре Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





С помощью нового аппарата можно сделать рентген 20 пациентам за смену.





«Сегодня в МОНИКИ подключили к работе новый рентген-аппарат. На его закупку было направлено около 40 млн рублей. Всего с начала года в Московской области заработало 59 новых рентген-аппаратов на сумму почти полтора миллиарда рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.