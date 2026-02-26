Более 2,8 млн поездок оплатили «Стрелкой» в Подмосковье с начала года

26 февраля 2026, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья оплатили проезд картой «Стрелка» более 2,8 млн раз. Карту принимают на всех маршрутах компании Мострансавто. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.