Более 2,8 млн поездок оплатили «Стрелкой» в Подмосковье с начала года
С начала 2026 года жители и гости Подмосковья оплатили проезд картой «Стрелка» более 2,8 млн раз. Карту принимают на всех маршрутах компании Мострансавто. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
В среднем по будням пассажиры совершают около 70 000 операций по «Стрелке». Сейчас на эту карту приходится 4% от общего числа оплат в автобусах перевозчика.
Больше всего поездок по «Стрелке» с начала года зафиксировали в МАП №10 в Королеве — более 418 000 операций. На втором месте МАП №12 в Ногинске — свыше 393 000 поездок. Третью строчку занял МАП №8 в Химках, где пассажиры оплатили картой более 314 000 раз.
«Стрелка» действует на всех маршрутах «Мострансавто». Баланс можно пополнить через сайт, мобильное приложение или в пунктах продажи. В автобусах также принимают карту «Тройка» по тарифу «Кошелек», банковские карты и социальные карты.
«Мострансавто» — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, в ее автопарке — свыше 5 000 автобусов.
