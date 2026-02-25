С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3000 машин
2 986 автомобилей, припаркованных с нарушением правил, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 781 машину больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На штрафные стоянки увели автомобили, оставленные у остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, на перекрёстках и пр.
Узнать, где находится эвакуированный в Московской области автомобиль, можно по телефону 112 или через приложение «112 МО».«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Красногорске — 294. На второе место недельного антирейтинга вышел округ Мытищи, где эвакуировали 261 автомобиль. На третьем месте округ Люберцы (233 машины), на четвёртом — Химки (205 машин), а замыкает топ-5 округ Балашиха, откуда увезли 211 автомобилей», — говорится в сообщении.