С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3000 машин

25 февраля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

2 986 автомобилей, припаркованных с нарушением правил, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 781 машину больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





На штрафные стоянки увели автомобили, оставленные у остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, на перекрёстках и пр.



