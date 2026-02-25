Мострансавто объясняет, как вывести транспортные карты из стоп-листа
Мострансавто ежедневно перевозит более 1,5 миллиона пассажиров по 1 400 маршрутам в Подмосковье. Проезд в автобусах компании оплачивают только безналично — банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а еще —социальными картами. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.
Если на карте недостаточно средств или система не смогла списать оплату за поездку, карта автоматически попадает в стоп-лист. Блокировку выполняет оператор системы оплаты проезда, и водитель автобуса на это никак не влияет.
«Важно помнить, что блокировка карты не означает её полное отключение. Мы предоставляем простые способы вывести карту из стоп-листа и вернуть излишне списанные средства», — объяснили в Мострансавто.Карта «Стрелка»
Чтобы карта снова работала, её нужно вывести из стоп-листа на терминале. Даже если баланс в приложении положительный, терминал оплаты сначала распознаёт внесённые средства. Скорость разблокировки зависит от качества связи.
Вывести карту «Стрелка» из стоп-листа можно и через личный кабинет. Если самостоятельно не получается, пассажиры могут позвонить оператору: 8 (800) 100‑77‑90 или написать на info@strelkacard.ru.
Карта «Тройка»
Заблокировать карту «Тройка» могут, если образовался долг за предыдущую поездку. Для восстановления работы нужно пополнить счёт на сумму долга и стоимости поездки.
Снять блокировку можно через сайт или по телефону 8 (800) 700‑34‑46.
Банковские карты
Если банковская карта попала в стоп-лист, это значит, что средства за поездку не успели списаться, и банк пытается провести операцию позже — процесс может занимать до 30 дней.
При этом карта остаётся активной для всех остальных операций, включая оплату проезда в столице. Погасить задолженность можно через личный кабинет.
Возврат списанных средств
Если с карты списали больше, чем стоимость проезда, Мострансавто возвращает разницу. Для этого нужно обратиться на горячую линию ЕТК «Стрелка» +7 (800) 100‑77‑90, через сайт или написать на referent@mtamo.ru с указанием даты поездки, номера маршрута и остановок посадки и выхода.
Мострансавто напоминает, что по закону № 85/2022-ОЗ в автобусах Московской области запрещено оплачивать проезд наличными. Все операции проходят только по безналичным картам.