Мострансавто объясняет, как вывести транспортные карты из стоп-листа

25 февраля 2026, 13:48

оригинал Фото: iStock/Jose Gonzalez Buenaposada

Мострансавто ежедневно перевозит более 1,5 миллиона пассажиров по 1 400 маршрутам в Подмосковье. Проезд в автобусах компании оплачивают только безналично — банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а еще —социальными картами. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.





Если на карте недостаточно средств или система не смогла списать оплату за поездку, карта автоматически попадает в стоп-лист. Блокировку выполняет оператор системы оплаты проезда, и водитель автобуса на это никак не влияет.



«Важно помнить, что блокировка карты не означает её полное отключение. Мы предоставляем простые способы вывести карту из стоп-листа и вернуть излишне списанные средства», — объяснили в Мострансавто.