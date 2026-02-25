Достижения.рф

Мострансавто объясняет, как вывести транспортные карты из стоп-листа

оригинал Фото: iStock/Jose Gonzalez Buenaposada

Мострансавто ежедневно перевозит более 1,5 миллиона пассажиров по 1 400 маршрутам в Подмосковье. Проезд в автобусах компании оплачивают только безналично — банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а еще —социальными картами. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.



Если на карте недостаточно средств или система не смогла списать оплату за поездку, карта автоматически попадает в стоп-лист. Блокировку выполняет оператор системы оплаты проезда, и водитель автобуса на это никак не влияет.

«Важно помнить, что блокировка карты не означает её полное отключение. Мы предоставляем простые способы вывести карту из стоп-листа и вернуть излишне списанные средства», — объяснили в Мострансавто.
Карта «Стрелка»

Чтобы карта снова работала, её нужно вывести из стоп-листа на терминале. Даже если баланс в приложении положительный, терминал оплаты сначала распознаёт внесённые средства. Скорость разблокировки зависит от качества связи.

Вывести карту «Стрелка» из стоп-листа можно и через личный кабинет. Если самостоятельно не получается, пассажиры могут позвонить оператору: 8 (800) 100‑77‑90 или написать на info@strelkacard.ru.

Карта «Тройка»

Заблокировать карту «Тройка» могут, если образовался долг за предыдущую поездку. Для восстановления работы нужно пополнить счёт на сумму долга и стоимости поездки.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Снять блокировку можно через сайт или по телефону 8 (800) 700‑34‑46.

Банковские карты

Если банковская карта попала в стоп-лист, это значит, что средства за поездку не успели списаться, и банк пытается провести операцию позже — процесс может занимать до 30 дней.

При этом карта остаётся активной для всех остальных операций, включая оплату проезда в столице. Погасить задолженность можно через личный кабинет.

Возврат списанных средств

Если с карты списали больше, чем стоимость проезда, Мострансавто возвращает разницу. Для этого нужно обратиться на горячую линию ЕТК «Стрелка» +7 (800) 100‑77‑90, через сайт или написать на referent@mtamo.ru с указанием даты поездки, номера маршрута и остановок посадки и выхода.

Мострансавто напоминает, что по закону № 85/2022-ОЗ в автобусах Московской области запрещено оплачивать проезд наличными. Все операции проходят только по безналичным картам.
Ирина Паршина

