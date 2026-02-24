Пассажиры Мострансавто совершили в выходные более 3,2 млн поездок
Жители и гости Подмосковья в праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, совершили в автобусах Мострансавто свыше 3,2 млн поездок. Транспортные средства предприятия перевозили пассажиров по расписанию выходного дня, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самый интенсивный пассажиропоток наблюдался 21 февраля. В тот день услугами компании воспользовались более 1,1 млн раз.
Самым востребованным у жителей и гостей Московской области оказался маршрут №10 в городе Королев, на котором зафиксировали свыше 448 000 поездок.
В ведомстве добавили, что подведомственный Минтрансу Московской области перевозчик обслуживает более 1400 городских, пригородных и междугородних маршрутов.
Читайте также: