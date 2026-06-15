Более 2,8 тысячи человек приняли участие в донорском марафоне Подмосковья
Во Всемирный день донора в Люберцах завершился масштабный донорский марафон, который Московский областной центр крови проводил с 8 по 14 июня. Финальная акция прошла во Дворце спорта «Триумф» и в мобильном комплексе заготовки крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Всего к марафону присоединились 2803 человека. Организаторами проекта выступили Московский областной центр крови, движение «Волонтёры Подмосковья», Министерство здравоохранения Московской области, Министерство информации и молодёжной политики региона, а также администрация городского округа Люберцы.
Участником заключительной акции стал победитель второго сезона шоу «Титаны», учитель физической культуры из Подмосковья Николай Бобылев. Спортсмен регулярно сдаёт кровь на протяжении нескольких лет и уже совершил 11 донаций. По словам Николая Бобылева, впервые он пришёл на донацию ещё в студенческие годы вместе с другом. Позже он начал изучать тему донорства и сделал сдачу крови частью своей жизни.
Во Всемирный день донора спортсмен вновь присоединился к акции, отметив важность помощи людям, нуждающимся в переливании крови. Тем, кто только планирует стать донором, Николай посоветовал заранее ознакомиться с правилами подготовки к процедуре, соблюдать питьевой режим и обязательно завтракать перед донацией.
На протяжении всего марафона помощь организаторам оказывали «Волонтёры Подмосковья». Добровольцы сопровождали доноров на всех этапах процедуры и вручали памятные сувениры.
Марафон объединил мобильные пункты в Люберцах, Дубне, Истре, Лобне и Балашихе, а также стационарные подразделения Московского областного центра крови в Москве, Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлкове, Воскресенске и Наро-Фоминске.
К проекту присоединились и отделения переливания крови медицинских учреждений региона. За неделю кровь сдали 2360 человек. Благодаря участникам акции областной банк донорской крови пополнился на 1326 литров.
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