Более 2,8 тысячи человек приняли участие в донорском марафоне Подмосковья

15 июня 2026, 17:11

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во Всемирный день донора в Люберцах завершился масштабный донорский марафон, который Московский областной центр крови проводил с 8 по 14 июня. Финальная акция прошла во Дворце спорта «Триумф» и в мобильном комплексе заготовки крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.