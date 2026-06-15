В Павлово-Посадском округе в День России устроили праздники и флешмоб
Праздничные мероприятия провели 12 июня — в День России — в городских парках в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостями праздника стали люди разных поколений. Для них работали интерактивные площадки, выступали артисты, были организованы мастер-классы, викторины и игровые программы.
«По-своему День России отметили в посёлке Большие Дворы. Там десятки юных жителей провели флешмоб: они станцевали с флажками под песню Олега Газманова», — говорится в сообщении.Жителей поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Он поблагодарил организаторов мероприятий, сотрудников парков, артистов и всех, кто пришёл разделить праздник со своими земляками.