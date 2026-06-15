В Павлово-Посадском округе в День России устроили праздники и флешмоб

15 июня 2026, 15:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздничные мероприятия провели 12 июня — в День России — в городских парках в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гостями праздника стали люди разных поколений. Для них работали интерактивные площадки, выступали артисты, были организованы мастер-классы, викторины и игровые программы.





«По-своему День России отметили в посёлке Большие Дворы. Там десятки юных жителей провели флешмоб: они станцевали с флажками под песню Олега Газманова», — говорится в сообщении.