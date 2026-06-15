Подмосковных должников по штрафам предупредили о риске потерять землю

15 июня 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В отношении граждан и юрлиц начали применять новую эффективную меру воздействия. Она адресована неплательщикам административных штрафов за нарушения лесного законодательства, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Комлесхоз инициировал судебные процедуры по обращению взыскания на земельные участки, находящиеся в собственности должников. Такая мера применяется в случаях неуплаты штрафов в установленный законом срок, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«Показателен пример одного из должников. После возбуждения в отношении него судебного производства об обращении взыскания на принадлежащий ему земельный участок организация оперативно погасила штраф за нарушение правил пожарной безопасности», – рассказали в ведомстве.