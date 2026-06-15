Реконструкторский фестиваль собрал в Раменском более 500 участников
ХIII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков» проходил в Раменском с 12 по 14 июня. В нём приняли участие свыше 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году, в отличие от предыдущих, мероприятие провели не на берегу Борисоглебского озера, где сейчас идёт благоустройство, а на площадке у бассейна «Сатурн».
«С помощью реконструкторов посетители смогли своими глазами увидеть быт Древней Руси, одежду, доспехи воинов, оружие, а также принять участие в исторических мастер-классах: научиться работать в кузне, лепить из глины посуду, делать бусы из цветных камней и писать гусиным пером, а также управляться с боевым топором, арбалетом и луком», — говорится в сообщении.Самой зрелищной частью фестиваля стали поединки витязей. Они сражались один на один и дружинами.