Более 280 подмосковных лесничих борются с последствиями непогоды
Сотрудники подмосковных лесничеств активно участвуют в устранении последствий сильного снегопада и шквалистого ветра, которые обрушились на регион в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
По поручению председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина сформированы и приведены в готовность 93 бригады сотрудников филиалов Мосообллеса
«Их общая численность – 284 человека. Из них 31 бригада в составе 92 человек задействована непосредственно в аварийно-восстановительных работах. Остальные находятся в резерве для оперативного реагирования в случае необходимости», – рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, самое большое количество бригад участвует в расчистке дорог, восстановлении линий электропередачи и помощи городским службам в Подольском, Дмитровском, Талдомском, Ногинском и Виноградовском лесничествах. Работы продолжаются круглосуточно.