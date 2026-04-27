Более 280 подмосковных лесничих борются с последствиями непогоды

27 апреля 2026, 20:04

Сотрудники подмосковных лесничеств активно участвуют в устранении последствий сильного снегопада и шквалистого ветра, которые обрушились на регион в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





По поручению председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина сформированы и приведены в готовность 93 бригады сотрудников филиалов Мосообллеса

«Их общая численность – 284 человека. Из них 31 бригада в составе 92 человек задействована непосредственно в аварийно-восстановительных работах. Остальные находятся в резерве для оперативного реагирования в случае необходимости», – рассказали в пресс-службе.