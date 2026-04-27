Последствия снегопада в Раменском ликвидируют свыше 320 коммунальщиков

27 апреля 2026, 18:30

Видео: Раменский медиацентр

Более 320 человек и 50 единиц техники привлечены к уборке дворов и общественных территорий Раменского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В Раменское вернулся снегопад с сильным ветром. По данным синоптиков, такая погода продлится как минимум до среды. Из-за похолодания на дорогах местами образовались гололедица и снежные завалы.

«Чтобы обеспечить безопасное движение, дорожники с утра обрабатывают трассы противогололёдными материалами. В уборке дворов и общественных территорий задействованы 324 дворника и 50 единиц техники. В округе упало 20 деревьев, их утилизацией занимаются 13 бригад. Россети выделили на устранение аварий 15 бригад», – рассказали в администрации.