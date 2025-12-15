Более 3 000 прибрежных участков очистили в Подмосковье с начала года

15 декабря 2025, 15:19

оригинал Фото: Медиасток.РФ

С начала года в Подмосковье убрали более 3 000 участков у водоёмов, где жители чаще всего отдыхают. Итоги совместной работы с муниципалитетами подвели в Министерстве экологии и природопользования Московской области.





За это время специалисты обследовали 519 водоёмов по всему региону. ​Работу проводили для того, чтобы жителям было комфортно отдыхать ​на прибрежных территориях.



«Уборка мест отдыха в этом году велась хорошими темпами. Всего было убрано более 3000 участков. В ТОП-3 по активности работ вошли Раменский, Люберцы и Одинцовский округа, на них пришлось 110 убранных участков. Что касается конкретных водоемов, то наибольшее число уборок пришлось на Волкушинский карьер, на втором месте — Клязьма, на третьем — Фабричный пруд в Реутове», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.