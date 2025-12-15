Более 3 000 прибрежных участков очистили в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье убрали более 3 000 участков у водоёмов, где жители чаще всего отдыхают. Итоги совместной работы с муниципалитетами подвели в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
За это время специалисты обследовали 519 водоёмов по всему региону. Работу проводили для того, чтобы жителям было комфортно отдыхать на прибрежных территориях.
«Уборка мест отдыха в этом году велась хорошими темпами. Всего было убрано более 3000 участков. В ТОП-3 по активности работ вошли Раменский, Люберцы и Одинцовский округа, на них пришлось 110 убранных участков. Что касается конкретных водоемов, то наибольшее число уборок пришлось на Волкушинский карьер, на втором месте — Клязьма, на третьем — Фабричный пруд в Реутове», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Кроме того, в Подмосковье подвели первые итоги эксперимента по смс-информированию жителей. В Пушкинском округе и в Щёлково отдыхающим напоминали о необходимости соблюдать чистоту у воды.
В июне и июле, в самый активный период летнего отдыха, жители получили около 16 000 смс-сообщений с просьбой не оставлять мусор на берегах водоёмов. В Минэкологии отмечают, что такой формат помогает привлекать внимание к вопросам чистоты и бережного отношения к природе.