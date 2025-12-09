Достижения.рф

Каширский регоператор за неделю вывез почти 147 000 м³ отходов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За первую неделю декабря Каширский региональный оператор вместе с подрядчиком «Эколайф» вывез на переработку 146 908 кубометров отходов. Работы вели в ежедневном режиме на всей территории обслуживания. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



Основную часть объема составили твёрдые коммунальные отходы — более 114 000 м³. Еще свыше 6 000 м³ — отходы раздельного сбора. Крупногабаритный мусор составил более 22 000 м³. Также за неделю вывезли свыше 1 000 м³ отходов после уборки территорий и более 2 400 м³ мусора из несанкционированных мест.


Каширский регоператор работает сразу в нескольких муниципалитетах Подмосковья. В его зону входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.


Специалисты отмечают, что регулярный и своевременный вывоз отходов напрямую влияет на экологическую обстановку и чистоту населённых пунктов. Работы продолжают в плановом режиме, система обращения с отходами в округе работает стабильно.

Ирина Паршина

