За пять лет в Серпухове капитально отремонтировали 11 школ и 6 детсадов
В Серпухове за последние пять лет капитально отремонтировали 11 школ и 6 детских садов. Все работы выполнили по наказам жителей в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в Аппарате фракции партии в Мособлдуме.
Только за прошлый год в округе завершили капитальный ремонт пяти школ и двух детских садов. Кроме того, в Серпухове построили новую школу № 19 и детский сад «Знайка».
«За 5 лет в округе были капитально отремонтированы 11 школ общей площадью почти 100 тысяч кв. метров и 6 детских садов общей площадью около 9,7 тысячи кв. метров», — рассказал секретарь местного отделения партии, глава округа Алексей Шимко.Отдельное внимание уделяют дополнительному образованию. В школах округа открыли 17 центров «Точка роста». В 2022 году начала работу опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино» для одарённых детей, которые интересуются естественными науками.
Сейчас капремонт продолжают ещё в четырёх школах и двух детских садах. Подрядчики работают в Липицкой школе имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова, школах № 7 и № 10, а также в корпусе № 2 Лицея Протвино. Параллельно обновляют дошкольные отделения № 48 «Ласточка» и № 51 «Центр детства» школы № 19 имени Романа Катасонова.
«К 1 сентября следующего года более 3,6 тысячи юных жителей Серпухова смогут оценить результаты этого масштабного преображения. В 2026 году также планируем создать два центра дополнительного образования», — отметил Алексей Шимко.Глава округа добавил, что во всех обновлённых учреждениях разместят современное оборудование, которое отвечает актуальным требованиям качества и безопасности.