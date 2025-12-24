За пять лет в Серпухове капитально отремонтировали 11 школ и 6 детсадов

24 декабря 2025, 16:03

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

В Серпухове за последние пять лет капитально отремонтировали 11 школ и 6 детских садов. Все работы выполнили по наказам жителей в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в Аппарате фракции партии в Мособлдуме.





Только за прошлый год в округе завершили капитальный ремонт пяти школ и двух детских садов. Кроме того, в Серпухове построили новую школу № 19 и детский сад «Знайка».

«За 5 лет в округе были капитально отремонтированы 11 школ общей площадью почти 100 тысяч кв. метров и 6 детских садов общей площадью около 9,7 тысячи кв. метров», — рассказал секретарь местного отделения партии, глава округа Алексей Шимко.

«К 1 сентября следующего года более 3,6 тысячи юных жителей Серпухова смогут оценить результаты этого масштабного преображения. В 2026 году также планируем создать два центра дополнительного образования», — отметил Алексей Шимко.