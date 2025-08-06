На новом переходе над ж/д путями в Люберцах завершают монтаж освещения

06 августа 2025, 15:48

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход железнодорожных путей строят между станциями Красково и Малаховка в Люберцах. Работы планируют завершить в третьем квартале текущего года. Монтаж наружного освещения на объекте выполнен уже на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Переход свяжет 1-ую Первомайскую улицу и Новый проспект.





«Сейчас завершено устройство монолитных лестниц со стороны Нового проспекта и монтаж металлокаркаса башен-сходов со стороны Нового проспекта и 1-ой Первомайской улицы. Завершается устройство систем электроснабжения и наружного освещения», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.