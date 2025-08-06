На новом переходе над ж/д путями в Люберцах завершают монтаж освещения
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Надземный пешеходный переход железнодорожных путей строят между станциями Красково и Малаховка в Люберцах. Работы планируют завершить в третьем квартале текущего года. Монтаж наружного освещения на объекте выполнен уже на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Переход свяжет 1-ую Первомайскую улицу и Новый проспект.
«Сейчас завершено устройство монолитных лестниц со стороны Нового проспекта и монтаж металлокаркаса башен-сходов со стороны Нового проспекта и 1-ой Первомайской улицы. Завершается устройство систем электроснабжения и наружного освещения», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.В настоящее время на объекте идёт сборка металлокаркаса павильона со стороны 1-й Первомайской улицы, сварочные работы в шахте лифта и остекление павильона со стороны Нового проспекта.
Согласно проекту, переход будет полностью остеклён и приспособлен для использования маломобильными людьми.