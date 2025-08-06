В Электростали на участке за 1 рубль запустят производство спецодежды и униформы

06 августа 2025, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба компании «ЛЕКПРОФ»

Компании «ЛЕКПРОФ» разрешили ввести в эксплуатацию швейное производство, на котором будут выпускать спецодежду, униформу и повседневную одежду. Его запустят в Электростали, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания шьёт одежду для торговых сетей и предприятий с нанесением фирменных логотипов заказчиков. Она воспользовалась региональной программой и получила в аренду под проект участок площадью 1 га всего за один рубль в год. Площадь застройки превысила 1,3 тыс. кв. м.



Инвестиции в строительство нового производственного корпуса составили около 32 млн рублей. Запуск нового производства намечен на будущий год.



«Реализация проекта обеспечит создание 20 новых рабочих мест до завершения 2026 года и дополнительно около 40 позиций – до конца 2027-го. После выхода на полную производственную мощность предприятие планирует выпускать каждый год 28 тыс. единиц изделий», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.