Более 30 000 Подмосковья посетили единый День открытых дверей в библиотеках
В библиотеках всех городских округов Московской области состоялся Единый день открытых дверей. Он стал самым масштабным за последние годы, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Более 1000 мероприятий в библиотеках посетили свыше 30 000 жителей и гостей Подмосковья.
«Библиотеки доказали, что сегодня это современные пространства для развития и живого общения. Выступления хедлайнеров стали главными точками притяжения праздника. Посетители признавались, что библиотека оказалась для них местом настоящих открытий», – отметили в министерстве.
Так, в Губернской библиотеке Королёва с аншлагом прошла творческая встреча с актёром дубляжа и режиссёром Александром Рахленко.
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