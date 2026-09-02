Более 30 000 Подмосковья посетили единый День открытых дверей в библиотеках

02 сентября 2026, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В библиотеках всех городских округов Московской области состоялся Единый день открытых дверей. Он стал самым масштабным за последние годы, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Более 1000 мероприятий в библиотеках посетили свыше 30 000 жителей и гостей Подмосковья.

«Библиотеки доказали, что сегодня это современные пространства для развития и живого общения. Выступления хедлайнеров стали главными точками притяжения праздника. Посетители признавались, что библиотека оказалась для них местом настоящих открытий», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО