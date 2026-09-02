Сборная Подмосковья взяла семь наград первого этапа чемпионата России по суперкроссу
Сборная Московской области по суперкроссу заняла семь призовых мест на первом этапе чемпионата России серии RGP MX. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили на трассе в Краснодаре. Имена победителей и призёров доступны на сайте министерства.
Как отметили в ведомстве, чемпионат является одним из ключевых соревнований в отечественном мотоспорте. Он объединяет сильнейших гонщиков из разных регионов страны.
Соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее сообщалось, что Юлия Карандеева из Орехово-Зуева завоевала золотую медаль в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту.
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