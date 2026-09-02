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Сборная Подмосковья взяла семь наград первого этапа чемпионата России по суперкроссу

оригинал Фото: пресс-служба ФМС МО

Сборная Московской области по суперкроссу заняла семь призовых мест на первом этапе чемпионата России серии RGP MX. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Соревнования проходили на трассе в Краснодаре. Имена победителей и призёров доступны на сайте министерства.

Как отметили в ведомстве, чемпионат является одним из ключевых соревнований в отечественном мотоспорте. Он объединяет сильнейших гонщиков из разных регионов страны.

Соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее сообщалось, что Юлия Карандеева из Орехово-Зуева завоевала золотую медаль в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту.

Лора Луганская

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