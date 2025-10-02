Более 30 детских игровых площадок модернизируют в Серпухове
В городском округе Серпухов обновляют детские игровые площадки по 34 адресам. Работы проводят в рамках комплексного благоустройства дворов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас идёт реконструкция площадки на ул. Ворошилова у д. 132. Там завершили обновление пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик установит современный детский игровой комплекс.
«Главный результат нашей работы – видеть, как дети проводят время на свежем воздухе с пользой и в полной безопасности», – сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.Параллельно идёт обустройство сквера на улице Крюкова. Там установят современные детские игровые комплексы, чтобы создать уютное общественное пространство для активного отдыха жителей всех возрастов.
На 21 объекте в Серпухове, Пущине и Протвине работы уже завершили.