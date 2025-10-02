Более 30 детских игровых площадок модернизируют в Серпухове

02 октября 2025, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов обновляют детские игровые площадки по 34 адресам. Работы проводят в рамках комплексного благоустройства дворов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Сейчас идёт реконструкция площадки на ул. Ворошилова у д. 132. Там завершили обновление пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик установит современный детский игровой комплекс.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов





«Главный результат нашей работы – видеть, как дети проводят время на свежем воздухе с пользой и в полной безопасности», – сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.