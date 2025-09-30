В Серпухове начали капремонт дошкольного отделения школы №16
В здании дошкольного отделения школы №16 на улице Космонавтов, 18 стартовал капитальный ремонт. Работы ведет подрядная организация ООО «Стройреставрация», сообщили в Минстрое Московской области.
На объекте работают больше 25 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания.
Площадь здания — 2943,2 м². В процессе ремонта специалисты заменят окна, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, утеплят и покрасят стены, заменят пол, поставят двери и освещение.
А еще модернизируют пищеблок и инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, отопление и электрическую разводку. На фасаде и крыше проведут ремонтные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.
Обновленное учреждение планируют открыть в 2026 году. В планах капитально отремонтировать 36 детских садов на территории Московской области в следующем году.
