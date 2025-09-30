В Серпухове начали капремонт дошкольного отделения школы №16

30 сентября 2025, 13:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В здании дошкольного отделения школы №16 на улице Космонавтов, 18 стартовал капитальный ремонт. Работы ведет подрядная организация ООО «Стройреставрация», сообщили в Минстрое Московской области.