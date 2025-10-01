В Серпухове провели жеребьёвку Школьной лиги
В Серпухове стали известны результаты жеребьёвки Школьной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Торжественная церемония состоялась в корпусе Гимназии №1 школы №18. Участников 12 школьных команд приветствовал амбассадор лиги, тренер по шахматам спортшколы «Русский медведь» Александр Духов. Юным спортсменам пожелали успехов и удачи», – рассказали в пресс-службе.
Единая школьная лига – проект по популяризации спорта среди молодёжи. Матчи проводятся на уровне, сопоставимом с профессиональными лигами. В рамках проекта именитые спортсмены встречаются со школьниками, проводят для них мастер-классы.