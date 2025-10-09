Более 30 гектаров региональных земель арендовали в Подмосковье

09 октября 2025, 18:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

С начала года Министерство имущественных отношений Московской области передало в аренду через торги 21 земельный участок областной собственности. Общая площадь земли — более 30 гектаров.





Сельхозземли площадью от 2 до 5,5 га находятся в Чеховском округе — их арендаторы смогут использовать в течение 10 лет. Участки для коммерции и ИЖС расположены в Жуковском, Дубне, Раменском, Одинцовском, Сергиево-Посадском округах и Клину.





«Ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят более 26 миллионов рублей», — рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.