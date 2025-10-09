Подмосковье и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения до 2030 года
Подмосковье в лице вице-губернатора Владислава Мурашова подписало с компанией «Газпром» новую программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2026–2030 годов. Торжественная церемония подписания прошла на XIV Петербургском международном газовом форуме, рассказали в Минчистоты Московской области.
Соглашение предусматривает модернизацию уже существующей газовой инфраструктуры, строительство новых объектов и внедрение новых технологий.
«Более 200 сёл и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тыс. километров газовых труб — они пройдут как между посёлками, так и по улицам самих населённых пунктов. Работы завершат к 2030 году», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.