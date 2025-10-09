Достижения.рф

Подмосковье и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения до 2030 года

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковье в лице вице-губернатора Владислава Мурашова подписало с компанией «Газпром» новую программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2026–2030 годов. Торжественная церемония подписания прошла на XIV Петербургском международном газовом форуме, рассказали в Минчистоты Московской области.



Соглашение предусматривает модернизацию уже существующей газовой инфраструктуры, строительство новых объектов и внедрение новых технологий.

«Более 200 сёл и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тыс. километров газовых труб — они пройдут как между посёлками, так и по улицам самих населённых пунктов. Работы завершат к 2030 году», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Деловая программа форума включала более 110 мероприятий: конференции по цифровизации, семинары по внедрению инновационных разработок и презентации новых разработок в газораспределении.

Делегация Подмосковья представила лучшие региональные проекты модернизации и организовала ряд перспективных партнёрств с ведущими компаниями отрасли в стране.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0