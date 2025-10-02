Подмосковное производство медизделий внесли в реестр региональных инвестпроектов
Инвестпроект компании «ГЛОРЕКА-ФАРМА» внесли в реестр региональных инвестиционных проектов. Его реализуют в Дмитровском муниципальном округе, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания создаст производство медицинских изделий. Продукцию будут применять в эстетической и клинической медицине. Инвестиции составят 284,5 млн рублей. Запуск предприятия запланирован на третий квартал будущего года. На нём создадут свыше 80 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.Она пояснила, что внесение проекта в реестр РИП позволит компании снизить налоговую нагрузку при его реализации. Например, для компании действует 10-процентная ставка налога на прибыль вместо 25%. К тому же первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство полностью освободят от налога на имущество.