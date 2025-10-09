Подмосковные компании подписали на выставке «Золотая осень» девять соглашений

09 октября 2025, 18:27

На выставке «Золотая осень 2025» подписали соглашения о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов и расширении производства.





XXVII Российская агропромышленная выставка проходит 8-11 октября. Свои достижения и наработки представляют сотни производителей из разных регионов России, в том числе из Подмосковья. В этом году главной темой стала цифровизация аграрного сектора.

«В Подмосковье не очень много земли, поэтому наше призвание – высокоэффективное, наукоёмкое и технологичное сельское хозяйство. На «Золотой осени» область представляет проекты с высоким уровнем цифровизации и роботизации процессов. На выставке мы подписали девять соглашений на шесть млрд рублей, и каждое способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Так, вместе с компанией «КБ Русь» будем создавать комплексную систему применения беспилотников. Беспилотные технологии – будущее сельского хозяйства», – отметил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

