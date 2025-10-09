Подмосковные компании подписали на выставке «Золотая осень» девять соглашений
На выставке «Золотая осень 2025» подписали соглашения о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов и расширении производства.
XXVII Российская агропромышленная выставка проходит 8-11 октября. Свои достижения и наработки представляют сотни производителей из разных регионов России, в том числе из Подмосковья. В этом году главной темой стала цифровизация аграрного сектора.
«В Подмосковье не очень много земли, поэтому наше призвание – высокоэффективное, наукоёмкое и технологичное сельское хозяйство. На «Золотой осени» область представляет проекты с высоким уровнем цифровизации и роботизации процессов. На выставке мы подписали девять соглашений на шесть млрд рублей, и каждое способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Так, вместе с компанией «КБ Русь» будем создавать комплексную систему применения беспилотников. Беспилотные технологии – будущее сельского хозяйства», – отметил зампред правительства региона Вячеслав Духин.На выставке он подписал ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые будут реализовывать инвестпроекты на территории Подмосковья.
В их числе – предприятие «КБ Русь», создавшее сельскохозяйственный дрон R-30 «Аршин». Это высокотехнологичный БПЛА для внесения средств защиты растений, удобрений полевых культур и распыления химических реагентов. Предприятие также разрабатывает вертолёт R-2200 «Бекас» для работ на полях большой площади.
Научно-производственная компания «АСКОНТ+» – ведущий производитель ветеринарных препаратов для сельского хозяйства. Она планирует перепрофилировать действующий склад в Серпухове под производственный корпус, а затем построить новый производственно-складской корпус. Объём инвестиций составит 2,6 млрд рублей. На предприятии создадут 200 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году.
Один из крупнейших производителей мороженого в России, компания «Чистая линия», планирует создать в Подольске производственно-складской комплекс с распределительным центром. Также в округе в 2027 году запустят производство десертов и замороженных чаёв.
ООО «Сельхозпродукты» занимается молочным животноводством, выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур на территории Зарайска. Оно рассчитывает построить молочно-товарную ферму на 1500 голов фуражного стада и 1550 голов молодняка.
Кроме того, в рамках выставки Духин встретился с председателем совета директоров Агрокомплекса «Иванисово» Юлией Серых. В Электростали компания занимается непрерывным выращиванием овощей в защищённом грунте. В планах – построить вторую очередь тепличного комплекса площадью 15 га.
Также в рамках выставки соглашения с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Например, компания ПФМ, производящая в Раменском премиальные и суперпремиальные корма для кошек и собак под брендом Ms.Cat и Mr.WilDog, планирует расширить производство. Реализация проекта запланирована на 2027-2028 годы.
В Щёлкове крестьянско-фермерское хозяйство «Цветков В.Н.» в 2027-м построит молочно-товарную ферму на 1000 голов крупного рогатого скота. Планируемый объём производства – 10 тысяч тонн молока в год. Инвестиции составят порядка миллиарда рублей.
Компания «Кая-Трейд» планирует создать в Чехове современный яйцеперерабатывающий завод. А с агрофирмой «Рыбхоз Шатурский» на выставке заключили соглашение о реализации инвестпроекта по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства в Шатуре.