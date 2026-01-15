На набережной Торфяного озера в Красногорске проведут фольклорный праздник
На обновлённой набережной Торфяного озера состоится фольклорный праздник «Сохраняя традиции», приуроченный к празднованию Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
Мероприятие, организованное культурно-досуговым клубом «Мечта», пройдёт в посёлке Нахабино 15 января. Программа стартует в 17 часов.
«Гости праздника, дети и взрослые, увидят выступления фольклорных коллективов клуба, познакомятся с обычаями и обрядами. Программа будет наполнена яркими зрелищными элементами, создающими атмосферу волшебства и теплоты. Праздник ориентирован на сохранение и популяризацию культурного наследия», – рассказали в пресс-службе.Вход на мероприятие будет свободным.