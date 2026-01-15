Коломенский суд принял иски экс-замглавы Росприроднадзора Митволя к колониям ФСИН
В Коломенский городской суд поступило два административных исковых заявления ранее осуждённого бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Требования предъявлены к исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области и ФСИН России.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
Осуждённый пожаловался на условия содержания в исправительном учреждении. Он добивается компенсации за нарушение условий, связанное с бездействием администрации. Как утверждается в иске, в подмосковной колонии отказали в передаче посылок для него в полном объёме, а также нарушили условия содержания территории жилой зоны. Коломенский городской суд принял административные исковые заявления к производству. Заседания назначены на 12 февраля.
Митволь был осуждён в сентябре 2023 года за мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
