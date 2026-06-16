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Более 30 тысяч жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации онлайн

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Результаты диспансеризации обсудили с врачами с начала года в онлайн-режиме — на телемедицинских консультациях — более 30 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Телемедицина делает приём доступнее и удобнее для пациентов.

«После прохождения диспансеризации обсудить её результаты с врачом пациент может онлайн, без повторного посещения поликлиники. С начала текущего года такой возможностью воспользовались уже свыше 30 тыс. человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он также напомнил, что на телемедицинском приёме врач может скорректировать терапию, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.
Лев Каштанов

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