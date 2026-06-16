Более 30 тысяч жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации онлайн

16 июня 2026, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Результаты диспансеризации обсудили с врачами с начала года в онлайн-режиме — на телемедицинских консультациях — более 30 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Телемедицина делает приём доступнее и удобнее для пациентов.





«После прохождения диспансеризации обсудить её результаты с врачом пациент может онлайн, без повторного посещения поликлиники. С начала текущего года такой возможностью воспользовались уже свыше 30 тыс. человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.