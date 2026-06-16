В Люберцах после капремонта открыли Центр ветеранов с музеем

16 июня 2026, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах после капремонта открылся обновлённый Центр ветеранов. В здании будут располагаться окружной Совет ветеранов и люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Помещение расположено по адресу: ул. Куракинская, д. №5. В открытии участвовали глава городского округа Владимир Волков, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, депутаты и представители общественных организаций.

«Менее чем за год здание 1962 года постройки заметно преобразилось, стало комфортным и полностью доступным для маломобильных граждан. Когда мы задумывали этот проект, хотели создать дом, где будет тепло каждому, где всегда будут соратники и единомышленники, поддержка и взаимопонимание», – отметил Волков.