Юные саблисты Подмосковья выиграли первенство России

16 июня 2026, 17:22

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по фехтованию на саблях среди юношей завоевала золотые медали первенства России среди спортсменов до 15 лет. Кроме того, подмосковные шпажистки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.