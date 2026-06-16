Юные саблисты Подмосковья выиграли первенство России
Сборная Московской области по фехтованию на саблях среди юношей завоевала золотые медали первенства России среди спортсменов до 15 лет. Кроме того, подмосковные шпажистки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Чемпионами страны стали воспитанники химкинской СШОР по фехтованию Кирилл Блинов, Демид Голеус, Савелий Лазарев и Марк Хуруджи. В финале подмосковные саблисты встретились со сборной Новосибирской области.
После первых четырех боев соперники уверенно лидировали со счетом 16:5. Однако команда Московской области сумела переломить ход встречи. Важную роль сыграл Савелий Лазарев, который сократил отставание после победы со счетом 11:4. Перед заключительным поединком новосибирские спортсмены сохраняли преимущество — 32:26. Решающий бой вновь провел Лазарев, который выиграл со счетом 10:2 и принес своей команде победу.
Серебряные награды достались сборной Новосибирской области, а третье место заняла команда Санкт-Петербурга. Успешно выступили на турнире и подмосковные шпажистки. Бронзовыми призерами командных соревнований стали Таисия Соверченко и Полина Жаворонкова из химкинской СШОР по фехтованию, а также Алиса Шаман из училища олимпийского резерва №2 в Звенигороде и Кира Подвербная из физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют» в Долгопрудном.
Победу в командном турнире среди девушек одержала сборная Москвы, второе место заняла команда Санкт-Петербурга. Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет проходило в Тольятти с 4 по 16 июня.
Соревнования входят в число ключевых стартов для юных фехтовальщиков и помогают определить кандидатов в юниорскую сборную страны. Турнир состоялся в рамках федеральной программы «Спорт России».
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