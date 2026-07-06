Более 30% выпускников университета «Дубна» получили дипломы с отличием

06 июля 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба университета «Дубна»

Вручение дипломов состоялось в государственном университете «Дубна». В этом году документ о высшем образовании получили около 700 выпускников, при этом более 30% из них окончили вуз с отличием. Об этом сообщает пресс-служба университета.





Дипломы получили, в частности, 253 студента Института системного анализа и управления, 173 студента Инженерно-физического института и факультета естественных и инженерных наук, а также 100 выпускников факультета социальных и гуманитарных наук.





«Я желаю выпускникам не просто найти свой путь, но и состояться в профессии. Для нас это не просто формальное пожелание: мы твердо верим, что образование, которое получают ребята в стенах университета, и та модель, которую мы выбрали — с максимальным практико-ориентированным содержанием, с привязкой к реальным задачам наших партнёров, — позволяет построить этот процесс так, чтобы ребята тренировались сразу «в поле», а это значительно упрощает их вхождение в профессию», — сказал ректор университета Андрей Деникин.