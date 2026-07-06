В Подмосковье в этом году модернизируют около 100 водных объектов ЖКХ

06 июля 2026, 13:32

оригинал Фото: медиасток.рф

96 объектов водоснабжения и водоотведения модернизируют в Московской области в текущем году. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.





Он отметил, в годовую программу вошла реконструкция одной водонапорной станции, 27 водозаборных узлов, 34 участков сетей водоснабжения общей протяжённостью 154 километра, а также трёх канализационно-насосных станций, шести очистных сооружений и 25 участков канализационных сетей протяжённостью 58 километров.





«Больше всего мероприятий по госпрограмме запланировано в Одинцовском округе — 12. На втором месте округ Воскресенск (11), на третьем — Можайский округ с девятью объектами, на четвёртом — Орехово-Зуевский с шестью, а на пятом — Кашира с пятью», — сказал Кирилл Григорьев.