Более 300 единоборцев собрались на Кубок России по панкратиону в Раменском

16 февраля 2026, 17:02

Фото: Раменский медиацентр

На большой арене спорткомплекса «Борисоглебский» провели Кубок России по панкратиону «ЮБИЭС». Соревнования собрали более 300 участников разных возрастов, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Муниципалитет не в первый раз принимает этот турнир. Как рассказал первый вице-президент Московской лиги панкратиона Олег Даниелян, в Раменское приехали спортсмены из разных регионов России. В состав команд-участниц входили не только юноши и мужчины, но и девушки. Эта традиция сохраняется с античных времён.

«Панкратион как вид единоборства зародился до нашей эры и входил в программу античных олимпийских игр. Со временем он утратил популярность. Возрождение началось во второй половине XX века. Поединки проводятся в октагоне – то есть на восьмиугольной площадке, обеспечивающей безопасность спортсменов. Современный панкратион – поединок, в котором разрешено применять почти все технические действия вольной, греко-римской борьбы, а также самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств», – рассказали в пресс-службе.