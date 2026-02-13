В Раменском выставили на торги подряд на строительство ФОКа

13 февраля 2026, 15:40

оригинал Фото: медиасток.рф

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) планируют построить на Высоковольтной улице в Раменском. Подряд на работы выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить ФОК общей площадью более 2,2 тыс. квадратных метров с универсальным спортивным залом и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.