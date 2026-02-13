На фестивале «Ветка мимозы» в Раменском проведут гастроконкурсы и дефиле
Фестиваль «Ветка мимозы» состоится в Раменском округе 28 февраля. Организаторами выступают местные отделения Союза женщин России и Союза содействия женскому предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местом проведения мероприятия станет спорткомплекс «Борисоглебский».
«Это место является идеальной площадкой для всех запланированных мероприятий, включая мастер-классы, спортивные активности, гастрономические конкурсы, модное дефиле и вручение наград», — говорится в сообщении.На фестивале также установят фотозону и игровую зону для малышей, проведут ярмарку мастеров и устроят концерт.
Вход на мероприятие будет бесплатным, но потребуется предварительная регистрация.