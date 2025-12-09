Школьникам Пушкина рассказали о работе на скорой помощи

09 декабря 2025, 15:26

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Сотрудники Пушкинской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи провели профориентационный урок для учеников Образовательного комплекса №1 города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Медики рассказали школьникам о специфике своей работы, показали, каким оборудованием они пользуются на вызовах, а также привели несколько интересных примеров из практики.





«В рамках встречи школьники смогли задать все интересующие их вопросы теме мероприятия», — говорится в сообщении.