Школьникам Пушкина рассказали о работе на скорой помощи
Сотрудники Пушкинской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи провели профориентационный урок для учеников Образовательного комплекса №1 города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Медики рассказали школьникам о специфике своей работы, показали, каким оборудованием они пользуются на вызовах, а также привели несколько интересных примеров из практики.
«В рамках встречи школьники смогли задать все интересующие их вопросы теме мероприятия», — говорится в сообщении.В администрации городского округа отметили, что такие уроки помогают пробудить интерес у школьников к освоению той или иной профессии. Возможно, теперь больше ребят сделают выбор в пользу медицины.