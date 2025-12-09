Студентки колледжа им. Прокофьева завоевали награды музыкального конкурса
Две студентки Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине стали лауреатами Всероссийского детско-юношеского конкурса «Музыка старых мастеров». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Конкурс проходил 7 декабря в подмосковном колледже имени А.Н. Скрябина. Участники должны были исполнять произведения эпохи Барокко.
«По итогам выступления первокурсница отделения «Хоровое дирижирование» колледжа имени Прокофьева Татьяна Хахуцкая стала лауреатом первой степени, а её соученица Мария Козлова — лауреатом третьей степени», — говорится в сообщении.Педагогом обеих девушек является Ольга Поликарпова.
